Erki Kahro vahetas tsiklimarki ja võtab eesmärgiks Eesti meistritiitli

Koduste motokrossi meistrivõistluste avaetapini on veel veidi üle kuu jäänud, kui mullune hõbedamees Kahro avalikustas, et uuel hooajal näeb teda Yamaha YZ450F masinal.

„Yamaha tuli sel aastal välja uue generatsiooni mudeliga ja esimeste sõidutundide järel julgen öelda, et raami geomeetria sobib minu sõidustiiliga väga hästi ning mootoril jõust kindlasti puudu ei jää. Aga eks esimesed võistlused näitavad täpsemalt, kuidas me uue tsikliga kokku sobime“ lausus Kahro, lisades, et 2013. aastast on tal Yamahaga väga head mälestused.

Mullu meistriks tulnud Gert Krestinovile vaid 9 punktiga kaotanud Kahrole oli see juba teiseks MX1 klassi Eesti meistrivõistluste hõbemedaliks. Nüüd loodab Kahro kauaoodatud tiitli kätte saada. „Kaks korda on MX1 klassi meistritiitel käeulatuses olnud, aga võita pole veel õnnestunud. See on algaval hooajal peamine eesmärk. Lisaks on plaanis osaleda Belgias toimuval Euroopa meistrivõistluste etapil ja võimalusel ka paaril MM etapil,“ ütles Kahro.

Lisaks margivahetusele vahetas Kahro sügisel ka füüsilise ettevalmistuse treenerit, et uuele hooajale veelgi tugevamana vastu minna. „Füüsilise poolega olen juba alates sügisest sporditeadlase ja -treeneri Martin Mooses käe all kõvasti tööd teinud. Suurima muudatusena oleme tõstnud jõusaali osakaalu ja loodan, et see tuleb hooaja jooksul kasuks. Uue tsikliga olen saanud alles neli tundi sõita, aga uuel nädalal siirdun Belgiasse treeninglaagrisse, et seal hooaja alguseks end 100% valmis lihvida,“ lisas ta.

Eesti meistrivõistluste avaetapp toimub 6. mail Karksi-Nuia krossirajal. Nädal varem teeb Kahro hooaja sissejuhatuse Läti meistrivõistluste etapil.