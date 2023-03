DELFI VIDEO | Heiko Rannula päev enne Kalev/Cramo poolfinaali: mõnel mängijal on näod natuke heledad, aga tegeleme sellega

„Saal on saanud üllatavalt koduseks. Kui alguses siia tulin, oli külm ja kõle, aga trenni lõpuks tundus juba päris mugav. Natuke meenutab Saku Suurhalli. Natuke tumedam, aga mängijad on saali hästi omaks võtnud,“ rääkis Rannula Delfi videointervjuus.

Rannula usub, et Kalev/Cramo pallurid suudavad kohtumiseks sama hästi valmis olla kui eelnevateks euromängudeks. „Juttu on (mängu ümber) viimane nädal palju olnud. Mingid mängijad on võib-olla juba üle mõelnud, näod on natuke heledad, aga tegeleme sellega. Proovime mitte üle mõelda ja keskendume õigetele asjadele,“ sõnas ta.