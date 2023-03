Rootsi suusakoondist tabas kaks tagasilööki

„Tundsin juba hooaja algusest saati, et määrdejuhiks olemine hakkab muutuma suureks väljakutseks, kuna mu enda kaks last üritavad saada heaks suusatajaks,“ selgitas Myhlback pressiteate vahendusel.

Sel hooajal naiskonna treeneriks tõusnud Vikman põhjendas lahkumist perekondlike põhjustega. „See ei olnud lihtne otsus, sest see on olnud kõige lõbusam töö, mis mul on olnud. Aga kui kodus on väikesed lapsed, olen sageli tundnud, et ei saa nendega piisavalt tegeleda,“ lausus Vikman.