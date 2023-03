Kas Kalev/Cramo suudab füüsilisele Cholet’le samaga vastata?

Korvpalli FIBA Europe Cupi poolfinaalis on Kalev/Cramol pureda senise hooaja ilmselt kõige kõvem pähkel. Cholet Basket hoiab Prantsusmaa kõrgliigas kolmandat kohta ja asjaoludel, et nende põhimängujuht T. J. Campbell on vigastatud ja viimased mängud on nad kindlalt kaotanud, ei tohi ennast eksitada lasta.