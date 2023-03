Venemaa hokikuulsus: me peame rahvusvahelisest alaliidust lahkuma

„Peame selgeks tegema, kas meid austatakse. IIHF pööras meile selja. See on minu isiklik arvamus, kuid mul tekib küsimus: milleks meile IIHFi vaja on?“ sõnas Larionov allhockey.ru teatel.

Larionov lisas, et Venemaa profiliiga KHL peaks kehtestama välismaalaste kvoodi, ​​mille kohaselt võiks igas klubis olla maksimaalselt kolm välismängijat.

Larionov kritiseeris ka olukorda, kus nende noored mängijad liiguvad KHList NHLi ilma üleminekutasudeta. Ta soovib, et see muutuks. Tema arvutuste kohaselt on KHL pärast venelaste NHLi siirdumist kaotanud umbes 23 miljonit dollarit.