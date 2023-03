51 punkti visanud Tartu Ülikooli korvpallikooli mängija püstitas EYBLi etapil võimsa rekordi

Poiste treeneri Esko Tõnissoni sõnul on see teadaolevalt liiga rekord: „51 punkti visata on raske, ükskõik mis tasemega mängus, sest see nõuab vastupidavust ja head visketabavust. Eriti keeruline on seda teha 4 x 8 minutilise mänguajaga. Talis sai hakkama hea mänguga ja loodetavasti pikalt kestva rekordiga.“