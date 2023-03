Eestlased ei ühinenud sadade vehklejatega, kes nõuavad Venemaa ja Valgevene sportlastele võistluskeeldu

FIE otsustas mõned nädalad tagasi, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad neutraalse lipu all taas rahvusvahelistel võistlustel kaasa lüüa. Pärast seda on aga mitmed riigid võistluste korraldamisest loobunud ning nagu näha, siis pole olukord ka paljudele sportlastele meeltmööda.

„FIE ja ROK on sportlaste soove täielikult eiranud ning lubanud Venemaa ja Valgevene vehklejad tagasi võistlema. Samuti lubatakse Venemaa pinnal rahvusvahelist turniiri korraldada. See on vastuolus ROK-i seisukohaga, et Venemaa ja Valgevene organisatsioonid ei tohi võistlusi läbi viia. See näitab ilmekalt, et Venemaa huvid on tähtsamad kui sportlaste, eriti Ukraina sportlaste õigused,“ seisis ühispöördumises.