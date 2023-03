DELFI VIDEO AUSTRIAST | Karol Mets: kahju, et midagi näppude vahele ei jäänud

„Väga keeruline on sõnu leida. Püsisime pikalt mängus sees, hoidsime pikalt eduseisu, aga väikesed detailid said määravaks. Mingites olukordades peame paremini tegutsema. Väga kurb meel,“ nentis kohtumise järel Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets .

Metsa sõnul oli eriti rabe kohtumise algus. „Esimesed 15 minutit olid meie poolt kehvad ja meil oli õnne, et vastased ei läinud juhtima. Mida minut edasi, seda paremaks läks. Võib öelda, et saime esimesest krambist üle ja oli õnne, et penalti mööda löödi. Edasi suutsime momente tekitada ja oli standardeid. Kahju, et midagi näppude vahele ei jäänud,“ lisas ta.