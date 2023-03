15-aastane Eesti lumelauakrossisõitja teeb juunioride MM-i debüüdi

Möödunud nädalavahetusel Tšehhis peetud kõrgetasemelisel FIS-i võistlusel jõudis 15-aastane Teder kahel korral finaali ja saavutas mõlemal korral neljanda koha, teatas Eesti Suusaliit pressiteates.

Treener Magnar Freimuthi sõnul mindi võistlustele vastu eesmärgiga jõuda vähemalt korra poolfinaali, mis õnnestus täita juba esimesel võistluspäeval.

Järgneval kahel võistluspäeval ületati endale seatud ootusi ja jõuti mõlemal korral nelja parema hulka ehk finaalsõitu. Sealjuures viimasel ehk pühapäevasel võistluspäeval oli Mai Brit veel viimase hetkeni poodiumikohas kinni, kuid kahjuks kaasvõistleja ebaõnnestunud manöövri tõttu Eesti tüdruk kukkus ja lõpetas finaali neljandana.

Käesolev hooaeg on Mai Briti jaoks esimene hooaeg lumelauakrossis. Ainuüksi ühe talvega on ta suutnud tõusta maailma 200 parima sõitja hulka. Vaid veidi on veel puudu, et ta kvalifitseeruks osalema maailmakarikasarjas.

Juunioride maailmameistrivõistlused toimuvad Passo San Pellegrinos. Lumelauakrossi individuaalvõistlus on kavas kohe avapäeval.

Veebruaris, kui Delfi Tederi tegemistest kirjutas, ütles treener Freimuth: „Oktoobrikuus juuniori ikka jõudnud Mai Britiga oleme lumeleuakrossiga süvendatult tegelenud eelmise aasta kevadest. 15 aasta vanuselt on alles võimalik FIS-i võistlustest osa võtta, seega astusime rongile selle väljudes. Sellel hooajal oleme osalenud seitsmel FIS-etapil võisteldes endast vanemate ja kogenumatega. Väljakutsest hoolimata on Mai Briti areng olnud väga kiire ja esimeste võistluste viimased kohad on asendumas tasapisi tulemustega 16. koha piirimail. Tema tugevuseks on kõrge rutiinitaluvus ja tahe korralikult tööd teha. Eesmärgiks on jõuda maailma tippu. Oma noorest east hoolimata on tal väga hästi arenenud analüüsivõime. Ta on võimeline kiirelt õppima ning oludega kohanema.“

2023/24 hooajal ootab Tederit ees 14-18 starti, kus põhirõhk on FIS Junior sarjal ja kindlasti ka Euroopa karikasarjal. Kaugemale tuleviku vaadates on 2024/25 hooajaks plaanis jõuda MK-sarja ja suur unistus on kvalifitseeruda 2026. aasta taliolümpiale.