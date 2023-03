Ukraina skeletonisõitja pärast ROK-i ja ÜRO kohtumist sportlastega: olen šokeeritud!

Reedel toimus Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) eestvedamisel konverentskõne, millest võtsid osa 240 sportlast üle maailma. Teemaks oli Venemaa ja Valgevene sportlaste kaasamine rahvusvahelisse spordiellu.

Teiste kõnelejate seas võttis sõna ka ÜRO ekspert Alexandra Xanthaki, kes on varasemalt öelnud, et Venemaa ja Valgevene atleetide keelustamine on inimõiguste rikkumine.

Konverentskõnes võtsid sõna ka kaks Ukraina sportlast. Neist üks, mullu Pekingi olümpialgi osalenud skeletonisõitja Vladislav Heraskevitš, kasutas juhust ja küsis, kas ta arvab sama ka hetkel püssi all olevate Vene sportlaste kohta.

Nimeka Kreeka akadeemiku vastus võttis ukrainlasel karbi lahti. „Vastus oli hullumeelne. Nad vaatavad seda kõike Venemaa poole pealt. Ma küsisin väga lihtsaid küsimusi, aga sain kohutavaid vastuseid,“ rääkis Heraskevitš Norra rahvusringhäälingule (NRK).

NRK andmetel oli Xanthaki öelnud muu hulgas, et sõdurid pole inimõiguste rikkumises süüdi. Tsitaat, mille norralased Xanthakile on omandanud: „Nad tuleb isiklikult vastutusele võtta vaid siis, kui see toimub nende kontrollimisel.“

„Ma ei saa aru, miks tema arvamusega arvestatakse? Kes ta on? Kas ta on selle teemaga väga hästi kursis? See on üks tema esimesi juhtumeid spordis. Me võime tema arvamusi kuulata, aga need on ainult tema arvamused. Aga kui me nende põhjal otsuseid teeme, siis peaks see olema keegi, kes spordist midagi teab,“ ütles Heraskevitš.

„Aeg, mil igaüht võis ilma kriitikameeleta ja põhjapaneva tõendusmaterjalita kriminaaliks kutsuda, on möödas.“ ÜRO ekspert Alexandra Xanthaki

Xanthaki ütles e-kirjas NRK-le, et on rahul, et mitmed inimesed on oma positsiooni Venemaa sportlaste keelustamise osas muutnud. „Kui rahvusvahelise õiguse järgimine on hullumeelsus, siis on meil inimõiguste teemal inimeste harimisel veel pikk maa minna,“ kirjutas ta.

Kreeka professor lisas, et Venemaa ja Valgevene kui riigid peaksid spordis jätkuvalt keelu all olema ning Ukrainat tuleb toetada. Siiski, leiab ta, ei tohiks karistada agressorriikide sportlasi.