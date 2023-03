DELFI VIDEO AUSTRIAST | Eesti koondise fänn Rando: võõrsilmängude juures on peamine reisiseltskond

Austrias Linzis mänguõhtuks sooja teinud jalgpallifänn Rando veetis eelnevad päevad naaberriigis Slovakkias, kus kambaga vaadati sealset hokiliigag ja Slovakkia - Bosnia jalgpallilahingut. „Pean Exceli tabelit, kus on kõik [kohapeal vaadatud] Eesti koondise mängud kirjas. Koondisemänge on ligi 90, võõrsil on neist toimunud 10-15,“ selgitas Rando, kelle sõnul meeldejäävaim oli tema esimene koondisematš Ungaris. „2013. aastal Budapestis kaotasime küll 1:5, aga sinna oli bussireis. Tallinnast Budapesti bussisõit oli omaette kogemus ja hiljem sealt tagasitulek. Meeldejäävaks tegi selle suurepärane seltskond. Sama on kõigi võõrsilmängudega – seltskond on peamine.“

Esmaspäeval algab Eesti koondisel uus valiktsükkel. „Esimene mäng on muidugi see, kus loodad, et tuleb kogemata võit ära ja lootused on üleval. Kuid loomulikult peame jääma realistlikuks – kui me edestame Aserbaidžaani, siis see on meie tase. Kui jääme neile alla, siis on ebaõnnestumine. Kui suudame edestada Austriat, Belgiat või Rootsit, siis see on väga-väga suur ületus,“ nentis ta.