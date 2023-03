INTERVJUU | Maret Ani: olin raske iseloomuga, treenereid tulnuks rohkem kuulata

See on hea küsimus. Arvan, et ema roll on mõnes mõttes raskem. Seal sa ikka vastutad kahe lapse, elusolendi eest. Eriti haiguste perioodil. Teise lapsega on mul natuke lihtsam. Esimesega ikka muretsesin rohkem, kui oleksin pidanud. Aga oluline on just see, et suuri eksimusi ei tohi teha. Kui tennist mängisin ja tegin mõne lolli mängu, viletsa turniiri või halva teo, siis polnud midagi – vastutasin vaid iseenda eest. Nüüd on vaja vastutada, et keegi ei kukuks kuskilt alla, ei saaks haiget ja neist kasvaksid normaalsed inimesed.