KOGU TÕDE MÄNGUST | Õnnejumalanna hoidis Eestit 88. minutini, kuid lõpuks võtsid võõrustajad jõuga oma

„Muidugi olen väga pettunud, et me punkti ei saanud. Kui veel 80. minutil on seis 1:1, siis sa loodad midagi mängust saada. Aga peame leppima, et meil jäi puudu. Meeskond tegutses julgelt, mängisime riskantselt ja viimasel piiril. See oli meie silmas ainus viis, kuidas sellest mängust midagi kätte saada,“ ütles kohtumise järel pressikonverentsil Eesti koondise peatreener Thomas Häberli. „Peame leppima sellega, et meie esitus polnud piisav, ja peame veel töötama.“