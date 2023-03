VORMEL 1 ENNUSTUSMÄNG | Ennusta Austraalia GP tulemusi ja võida väärt auhindu!

Senised kaks etappi on näidanud, et Red Bulli autod, kui just tehnilisi viperusi ette ei tule, võistlevad täiesti omaette masinaklassis. Nende selja taga on aga tulevärki küll ja veel. Poodiumikohtadele käib äge andmine omavahel Aston Martinil, Ferraril ja Mercedesel. Kuidas jõuvahekorrad peale Saudi Araabiat muutunud on, näeb juba reede varahommikul kell 4.30 algaval esimesel vabatreeningul! Ennusta ka seekord parimate tulemusi!