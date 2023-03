Vehklemisrahvas nendib irooniliselt muiates, et erakordselt andekad on nad kahel alal: tiitlimedalite võitmises ja skandaalide loomises. Mõlemad väited on õiged – taasiseseisvunud Eestis on vehklemine võitnud enim medaleid, ka olümpiakulla, ja lärmakatest uudistest ei tule puudust.