Ralf Schumacher: olnuks Michael kohal, poleks Haas Mickiga niimoodi käitunud

Schumacheri vallandamise põhjenduseks toodi eelmisel aastal pidevad autolõhkumised. Viimases Netflixi sarja „Drive to Survive“ hooajas võis näha aga mitmeid kummalisi sõnavõtte, mis on pannud vormelisõpru küsima, kas Mick mitte töökiusu ohvriks pole langenud.

Episoodis, mis Micki vallandamisest räägib, ütleb Steiner veel (peale Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni avariid): „Me anname talle aasta õppimiseks. Ja mida ta teeb kohe teisel päeval? Ta, kurat, lõhub auto ära, lihtsalt sellepärast, et teine mees (tiimikaaslane Kevin Magnussen - toim) on kiirem!“

Ralf Schumacher usub, et kui Michael oleks F1 koridorides ringi liikunud, poleks Steiner niimoodi käitunud. „Ma arvan, et see on kahetsusväärne, et asi nii kaugele läks. Kogenud mees ei tohiks noort inimest niimoodi kohelda,“ rääkis Ralf F1-insider.com vahendusel.