Kalev/Cramo eduloo valguses. Eesti klubid on olnud suures mängus, kuid finaal on jäänud veel käeulatusest välja

Euroopa tugevuselt neljandas eurosarjas FIBA Europe Cupil poolfinaali jõudnud Kalev/Cramot ootab kolmapäeval ees matš prantslaste Cholet Basketiga. Korduskohtumine peetakse Prantsusmaal 5. aprillil. Sel hooajal on Kalev/Cramo olnud Euroopas Eesti pallimänguklubidest ilmselgelt kõige edukam. Kui heita aga pilk ajalukku, siis kuhu võiks kalevlaste tänavune saavutus paigutuda? Seejuures tasub meeles pidada, et hooaeg ei ole veel läbi ja edu korral on võimalik esimese Eesti tiimina ka finaali murda.