OTSEBLOGI JA FOTOD LINZIST | Sappinen avas avapoolajal skoori, aga Austria viigistas 68. minutil 1:1

Austria avas EM-valiksarja möödunud reedel, kui nad alistasid koduväljakul 4:1 Aserbaidžaani. Eesti jaoks on tegu esimese valikmänguga, eelmisel neljapäeval jäid sinisärgid sõpruskohtumises 0:1 alla Ungarile. Eesti kohtus Austriaga viimati 1998. aasta MM-valiksarjas. Viinis võitsid hiljem alagrupi kinni pannud austerlased Ivica Vastići ja Peter Stögeri tabamustest 2:0, Kadriorus lõppes mäng skooriga 3:0, sealjuures Toni Polster sai kirja kübaratriki.

Ajaloost on Austrial ette näidata MM-finaalturniiril üks pronks. Viimasest neljast EM-ist on austerlased mänginud kolmel, viimati jõudsid nad 16 parema hulka, kus kaotasid lisaajal hilisemale Euroopa meistrile Itaaliale 1:2. Austria – Eesti EM-valikmängu otsepilti saab algusega kell 21.00 jälgida tasuta Viaplay vahendusel, kohtumise kommentaare on võimalik kuulata ka Vikerraadios.