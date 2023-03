DELFI AUSTRIAS | „Jalgpalliprofessor“ ja gegenpress. Austria koondise peatreener on modernse jalgpalli ristiisa

„Gegenpress on väga lihtne proaktiivne jalgpallistiil, kus me tahame pressida kõrgelt ja intensiivselt. Kui pall on meie käes, siis see ei tohi liikuda tagasi või kõrvale. Kuna väravavaht on tehniliselt kõige piiratum jalgpallur, siis peab jälgima, et tema saaks kõige vähem puuteid. See on kiire, ründav, survestav, põnev ja meelelahutuslik lähenemine jalgpallile,“ võttis gegenpressi ristiisa Ralf Rangnick mõned aastad tagasi oma filosoofia tükkideks lahti.