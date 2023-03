VAATA JA KUULA | Eesti meistriliiga kõige tulisem play-off-paar, Kalev/Cramo saatus eurosarjas ja erakordne küsimusmäng

Alustuseks hekseldati läbi PAF Eesti-Läti liiga põhiturniiri lõpp ning alanud play-off-seeriate esimesed vastasseisud. Kas ainus küsimus on selles, kes saab edasi paarist Tartu Ülikool/Maks&Moorits – kas see on Ventspils või pärast avamängu pole sealgi enam mingit küsimust?

Põhiturniiri valguses pakkusid kõik saatejuhid välja ühe või kaks mängijat, keda esile tõsta. Ühtlasi selgus tõde Keila meeskonna kohta... Kes neid mänge seal ikkagi võitudeni veab?

Päris põhjalikult võeti ette ka Eesti meistriliiga veerandfinaalpaarid. Kolme võiduni kestvate seeriate alguseni on veel mitu nädalat aega, ent põnevust annab juba praegu korralikult juurde kruvida. Kullamäe selgitab mahlakas võtmes, miks saab kõige intrigeerivamaks paariks Rapla Avis Utilitas – Pärnu Sadam.

BC Kalev/Cramo eurosarja edu lahates jõutakse tõdemuseni, et see võib olla harukordne võimalus FIBA Europe Cup kinni panna. Järgmine vastane Cholet Basket on mängujuhi vigastuse tõttu keerulises seisus ja viimased kohtumised koduliigas on neile kujunenud väga raskeks.

Ühtlasi vaatame juba tulevikku. Kas Kalev/Cramo koosseisu on järgmiseks hooajaks paigal hoida suhteliselt võimatu ning mis uksed võib eurosarja edu avada Heiko Rannulale? Nii et ikkagi Bambergisse? Spekuleeritakse mõnuga.

Pikemalt peatutakse veel USA üliõpilasliigal ja Kerr Kriisa ülikoolivahetusel, Euroliigal, NBA-l ning G-liigas hooaja lõpetanud Henri Drell saab kuldaväärt soovituse.

Podcast'i peatoetaja PAF-i auhinnamängu võitis loosi tahtel Rauno Laisaar. Palju õnne! Võitjaga võetakse ühendust.

Eelmisel korral küsisime: „Kas Arizona ülikool, kus mängivad Kerr Kriisa ja Henri Veesaar, jõuab NCAA finaalturniiril Final Fouri?“ Õige vastus oli „Ei“ ja õigeid vastuseid laekus 39. Arizona kaotas kohe märtsihulluse esimeses ringis Princetoni ülikoolile 55 : 59.