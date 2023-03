VIDEO | Kaks päeva Kalev/Cramo suure mänguni. Kristjan Kitsing Tondiraba jäähalli naasmisest: süda on nostalgiat täis

„Süda on nostalgiat täis,“ ütles võistkonna üks kogenumaid liikmeid Kristjan Kitsing naerulsui toonasele ajale tagasi mõeldes. Kalev/Cramo tegi Tondirabas esimese trenni pühapäeval. „Ega ma väga ei mäletagi neid aegu, olime siin üsna lühidalt. Aga tundub, et väga siin midagi muutunud ei ole. Kõik tundub sama.“

Kitsingu sõnul on kolmapäevane poolfinaal ka tema karjääri mõistes eriline kohtumine. „Kohamängud on alati suure kaaluga ja hästi vinged. Need jäävad meelde ja kindlasti tuleb üks suuremaid mänge,“ sõnas ta.