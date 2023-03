VIDEOD | Vallot Vainulast sai Eesti meistrivõistluste läbi aegade edukaim lauatennisemängija

„Võistlustel osales sisuliselt kogu Eesti paremik, parimad said end parimate vastu proovile panna ning nooremad ammutada motivatsiooni tuleviku jaoks. Eriti pakubki just rõõmu näha, et uus noor põlvkond mängijaid on jõudsalt peale kasvamas. Tänagi olime tunnistajateks, kuidas näiteks noor Markkos Pukk astus südikalt vastu kõikidele Eesti tippudele,“ märkis ta.