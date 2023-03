DELFI FOTOD | Finaalseeriat juhtima läinud Selver/TalTech tõi Tartu Bigbanki maa peale. Rikberg: kõrbesime igal pool täiega

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ütles Duo5 otseülekandes, et selline tulemus oli üllatav. „Arvasin, et Tartu tuleb vihasemana peale. Tegime alguses servil küll palju vigu, aga nad ei saanud enda rütmi kätte. Oli väga üllatav ja hästi veider mäng. Lihtsaid vigu me palju ei teinud, mida Tartu tegi ja sellega hoidsime end mängus,“ rääkis ta.

Tartu peatreener Alar Rikberg lausus, et sellist mängu loodetavasti enam ei kordu. „Väga kehv mäng meie poolt. Igalt poolt kärises ja Selver tõi meid maa peale tagasi. Aga see on juba täna unustatud, mis juhtus - seeria on pikk. Ei oska midagi positiivset välja tuua, võib-olla mõni üksik hetk, aga praegu ei tule ühtegi isegi meelde. Kõrbesime igal pool täiega. Kui servid nagu Rahvaliigas, on keeruline Eesti meistrivõistluste finaalseeriat mängida,“ sõnas ta.