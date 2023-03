DELFI AUSTRIAS | Karol Mets valikmängust: kui me kõrge pressi alt välja ei saa, siis läheb raskeks

Eesti jalgpallikoondis kohtub esmaspäeval Austriaga, kes kogenud peatreener Ralf Rangnicki käe all on viimasel aastal viljelenud kõrget ja agressiivset pressingut. Rahvusmeeskonna keskkaitsja Metsa sõnul on eeloleva valikmängu võti sealt alt välja tulek. „Austria on intensiivne meeskond, mis soovib pallikaotuse järel kiirelt palli tagasi võita. Neil on väledad mängijad, kes teevad vastase kasti lähistel esimest pressi. Kui me sealt välja ei saa, siis kujuneb mäng väga raskeks – nad on suuri distantse läbiv ja rohkelt töötav meeskond,“ sedastas ta pressikonverentsil.