DELFI AUSTRIAS | Thomas Häberli valikmängu eel kaarte ei avanud, kuid koondise ülesanne on selge

Eesti rahvusmeeskonna peatreener Thomas Häberli sõnul näitas Austria 4 : 1 lõppenud valikmängus Aserbaidžaaniga oma head taset. „Neil on väga hea kvaliteediga ja kiired mängijad, kes teevad kompaktset pressingut. Oodata on intensiivset kohtumist, kuid me valmistume nagu alati. Meil on oma põhimõtted, mida rõhutame, aga olenevalt vastasest võime teha pisikesi muudatusi,“ lausus šveitslane.