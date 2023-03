Jari-Matti Latvala: Sebastien Ogier’i tänavusel edul on selge põhjus

Ogier’i mullune ainus võit tuli hooaja lõpus Kataloonias. Tänavu on ta osalenud kahel rallil ning need mõlemad võitnud. Esikoha saavutas ta nii Monte Carlos kui ka Mehhikos. Ühtlasi on ta praegu MM-sarja üldliidriks.

Ogier on ise öelnud, et ta ei soovi täiskohaga MM-sarjas sõita, kuna ta tahab rohkem aega veeta koos perekonnaga. Toyota rallitiimi bossi Jari-Matti Latvala sõnul võib just see olla Ogier’i tänavuse hooaja edu aluseks.

„Kui inimene tunneb end lõdvestunult ja pingevabalt, siis teinekord aitab see tulemuse saavutamisele kaasa,“ sõnas Latvala rallit.fi vahendusel. „Sebastieni puhul toimib see suurepäraselt, et ta teeb kaasa pooliku hooaja. Ta tuleb kohale alati väga pingevabalt, kuid samal ajal on tal alati suur kirg võita.“

„Tippsõitjad kipuvad tihti selliseid asju unustama. Sõitmist peab nautima, kuid tihti unustatakse see ära ja siis tehakse justkui tööd. Loomulikult see ongi töö, kuid seda peab oskama nautida. Kui nautimine kaob ära, siis langeb ka soorituse tase,“ selgitas Latvala.

Tänavune MM-hooaeg jätkub 20.-23. aprillini Horvaatia asfaldirallil. Stardis on taaskord ka Ogier.

MM-sarja üldseis enne Horvaatia rallit:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 56 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 53

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 52

4. Ott Tänak (M-Sport) 47

5. Elfyn Evans (Toyota) 46

6. Craig Breen (Hyundai) 19