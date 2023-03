Eesti koondise fänni (loe: näiteks inimese, kes käib iga ilmaga staadionil rahvusmeeskonna mänge vaatamas) DNA-sse on sisse kirjutatud optimism. Ilma selleta ei sõidaks sajad toetajad koondisega võõrsile kaasa ja mõned tuhanded ei külmetaks külmal A le Coqi staadionil.

Ootused ja väikesed imed käivad jalgpalli juurde. Läti jõudis 20 aastat tagasi 16 meeskonnaga EM-finaalturniirile, Eesti jõudis natuke enam kui kümme aastat tagasi 16 meeskonnaga EM-finaalturniiri jõudmise lävele ehk play-off'i. Veel 2016. aasta EM-valiktsüklit alustas Eesti Sloveenia alistamisega. See oli aga toona ja nüüd on Eesti jalgpall kohas, kus viimane aasta on toonud ühe halva tooniga juhtumise teise järel.