DELFI AUSTRIAS | Kümme võtmeküsimust enne valikmängu. Kas Eesti saab hakkama ManU tähe ja gegenpressiga? Kelle valib Häberli keskväljale?

Legendaarse peatreeneri Ralf Rangnicki käe all läksid Austria rahvuste liiga A-tasandi mängud üsna lörri ja sealt korjati vaid üks võit. Kuid viimased kaks matši näitasid, et punasärkide jalgpallurid hakkavad vähem kui aasta pukis olnud juhendaja käekirjaga sõbraks saama.

„Tegime peaaegu kogu matši seda, mida ma soovisin – reaalselt kontrollisime mängu. Sisuliselt me ei võtnudki jalga gaasipedaalilt ja oli tunda, et meeskond soovib lüüa viiena ja kuuendagi värava. Ainus plekk oli sisse lastud värav, sest me tõesti tahtsime puuri puhtana hoida. Kui suures plaanis oli see väga veenev esitus,“ oli Rangnick hoolealuste esitusega väga rahul.