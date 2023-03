Maratongeimiga hoo üles saanud Võru Barrus läks pronksiseeriat Pärnu vastu juhtima

Pärnu üks liidreid Tony Tammiksaar ei nõustunud mängujärgsel pressikonverentsil, et avageimi kaotus oli kohtumise murdehetk. „Ma ei ütleks seda, me ei lasknud pead norgu. Eks valus on ikka nii pikka geimi kaotada, aga alustasime teist geimi uue hooga ja alustasime ju hästi – saime 3:0 ette, aga andsime siis kohe kolm punkti tagasi ja sealt nad läksid jälle oma teed,“ sõnas nurgaründaja, lisades, et kaotuse võti olid eksimused kaitses ja pikad seeriad vastase poolt.

Võitjameeskonna peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnul ei tulnud täna asjad kuidagi kergelt. „Tunne on hea, võitsime mängu. Saime väikse edu täna, aga siin tuleb veel väga kõva võitlus. Teisipäeval on juba uus mäng ja see on hoopis teistsugune, ma ei usu, et me edaspidi nii lihtsalt saame vastu, me peame ikka ise ka juurde panema, sest vastane kindlasti enam nii ebastabiilset mängu ei tee nagu täna. Täna oli meil fookus, hea energia, üritasime üksteist koguaeg tagant utsitada. Polnud selline päev, kus iseenesest kõik väga hästi toimib, vaid pidime väga distsiplineeritult, natuke kangutades selle mängu ära võtma.“