FOTOD | Balti liiga poolfinaalidesse jõudsid Viljandi ja Põlva Serviti

„Mänguga ei jäänud rahule. Liiga palju praaki oleme teinud ja ei realiseerinud oma võimalust ja kaitses olid ka probleemid. Pole midagi teha – Balti liiga on meie jaoks kahjuks läbi, muidugi lootsime jõuda Final Fouri, aga olime ise Šviesa vastu liiga pehmed. Ootame järgmist hooaega, et näidata, et me oleme väärt mängima Final Fouris,“ lausus Nerut.