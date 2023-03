Steinburg ja Calderon Martinez seljatasid Cape Epicu üldliidrid ja kerkisid taas pjedestaalile

„Öösel tuli jälle kõvasti vihma ja teadsime ette, et tuleb korralik mudane päev, aga ei arvanud, et nii hull saab olema,“ rääkis Steinburg. „Kohe stardist pandi korralik tempo peale ja saime nelja tiimiga eest ära. Me olime umbes tunnike sõitnud, kui mul hakkas väga raske ja jäime väikese vahega maha. Umbes poolel maal nägime, et liidrid olid raja ääres ja parandasid rehvi ning peale seda teadsime, et oleme kolmandad ja see lisas veidi motivatsiooni.“