USA meedia: uut võistkonda otsiv Kerr Kriisa külastab kuulsusrikka ajalooga ülikooli

Portaali WV Sports Now andmetel näitas West Virginia ülikool kohe Kriisa vastu huvi üles ja mängujuhi enda ridadesse meelitamine on peatreener Bob Hugginsi jaoks prioriteet.

69-aastane Huggins on West Virginia Mountaineersi võistkonda juhendanud 16 aastat. Selle aja jooksul on ülikool NCAA turniiril jõudnud 2010. aastal poolfinaali, 16 parema seas oldi viimati 2018. aastal. Tänavu jäädi Märtsihulluse esimeses ringis tulemusega 65:67 alla Marylandi ülikoolile.

West Virginia kuulub tugevasse Big 12 konverentsi, kus mängivad ka näiteks Baylori, Kansase ja Texase ülikoolid. Võistkonna läbi aegade kuulsaim pallur on NBA legend Jerry West, praegu mängivad endistest West Virginia palluritest NBA-s Jevon Carter (Milwaukee Bucks) ja Miles McBride (New York Knicks). Eurooplastest on samas ülikoolis mänginud näiteks Ukraina koondislane Volodõmõr Herun, kes teenib sel hooajal leiba Hispaania kõrgliigas Sevilla Real Betisis.