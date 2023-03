Euroliigas selgus neljas veerandfinalist, play-off kohta jahtiv Žalgiris kaotas lähirivaalile

Monacol on nüüdseks koos 20 võitu ja 10 kaotust, millega kindlustati koht play-offis. Juba varasemalt on koht kaheksa parema hulgas tagatud Piraeuse Olympiacosel (21-9), Madridi Realil (21-9) ja Barcelonal (20-10).

Fenerbahcel on nüüdseks koos 18 võitu ja 12 kaotust, millega hoitakse hetkel viiendat kohta. Žalgiris (15-15) asub play-offi joone all üheksandal kohal. Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste tööandja Baskonia on 15 võidu ja 15 kaotusega kaheksandal positsioonil.