Greete Steinburg sõitis end Cape Epicul pjedestaalile

„Terve öö sadas korralikult vihma ja hommikul oli maapind paksu veekihi all. Teadsime, et tuleb mudasem sõit ja meile muda meeldib,“ rääkis Steinburg etapi järel. „Mehhaanikud valmistasid meie rattad samuti mudasteks tingimusteks ette, et meil oleks natuke lihtsam. Saime korraliku stardi ja proovisime pigem ette poole hoida. Isiklikult tundsin end täna väga hästi ja väga hea oli kannatada.“