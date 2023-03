BASKET TV | Keila imemees Radunic, Kerde roll, linnapea nägemus ja Pahvi kõige väärtuslikum võit

Seda võis kahtlemata oodata, et Keila meeskond tänu sõnakale peatreenerile Peep Pahvile Eesti-Läti liigale vürtsi lisab. Kuid reaalsus osutus veelgi tummisemaks, vürtsi lisati ka mängulises plaanis. Alistatute hulgas näiteks play-offi pääsenud meeskonnad Tartu Ülikool/Maks&Moorits ning Viimsi/Sportland.

Ehkki Keila hooaeg on olnud muljetavaldav, ei pääsenud ka nemad pikast mõõnaperioodist. Alates detsembri lõpust kuni veebruari teise nädalani mitte ühtegi võitu, üks valus kogemus teise järel. Sealhulgas kaks pea 50 punktilist allajäämist. Aga, nagu öeldakse, mis ei tapa, teeb tugevaks.

Lisaks spordile on sellel kõigel ka teistsugune, suurem mõõde. Vähemalt Keila inimeste jaoks. Kogukond saab näha omade heitlust nimekate vastastega, noored näevad iidoleid ja eeskujusid ning Keila meeskonna kodumängud toovad linna elevust, mida teistel eluvaldkondadel liiga palju pakkuda ei ole.

Kaasaelamise võimalust on korduvalt kogenud ka kauaaegne Keila linnapea Enno Fels, kelle sõnul on linn tugevalt meeskonna taga tänu korvpallikooli kauaaegsele ja edukale tegutsemisele. Hingega tegemine on jäänud silma ja äratanud usaldust.