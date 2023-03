Rahvusvaheline kergejõustikuliit võttis Venemaa alaliidu perre tagasi, agressorriigi sportlasi endiselt võistlema ei lubata

Venemaa alaliidu tegevust seoses dopingusüsteemiga jälgis pikalt WA poolt eraldi paika pandud töörühm, mida vedas norralane Rune Andersen. Töörühm leidis pika töö tulemusel, et Venemaal on sisse viidud vajalikud korrektuurid dopinguvastases võitluses ning soovitas WA-l venelaste alaliidu liikmeks tagasi nimetada. Otsuses rõhutati, et soovitus põhineb puhtalt tegevusel seoses dopinguvastase tööga.