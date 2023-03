Jelena Glebova kiitis ajalugu teinud Niina Petrõkinat: ta tegi MM-il imelise tulemuse

Glebova tõi veel välja, et koht esikümnes tähendab, et järgmisel iluuisutamise MM-il on eestlannadel üksiksõidus kaks kohta.

Hoolealust kiitis mõistagi ka treener Svetlana Varnavskaja. „Mida see tulemus tähendab? Seda on raske praegu sõnadesse panna. Esiteks on Eestil järgmisel MM-il kaks kohta,“ rääkis treener venekeelsele Delfile. „Võistlus oli väga emotsionaalne. Niinal ei olnud kerge, paar väikest viga tuli sisse, mis ei lasknud tal teenida päris nii palju punkte kui ta suudab. Kuid see on kogemus. Meil on ruumi kasvamiseks ja arenemiseks.“