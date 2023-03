M-Spordi boss: kui Ogier jätkab võitmist, siis võib ta Latvalalt veelgi rallisid välja pigistada

M-Spordi boss Richard Millener tunnistas DirtFishile antud intervjuus, et kokkuvõttes on praegune olukord sarjale hea, kuna see tähendab, et keegi ei ole suutnud teistel eest rebida.

„See tähendab, et MM-sari on kokkuvõttes pingelisem,“ sõnas Millener praeguse olukorra kohta. „Kokkuvõttes on see MM-sarjale hea. Võib olla Ogier jätkab võitmist ning veenab ka (Toyota bossi) Jari-Matti Latvalat, et talle antakse mõned etapid plaanitust rohkem.“

Kokku on sel hooajal kavas 13 MM-rallit. Praeguse seisuga on Ogier lubanud kaasa lüüa seitsmel etapil. Praeguseks on üsna selge, et suvistel Eesti ja Soome MM-rallidel Ogier ilmselt kaasa ei löö. Küsimärke on aga palju.

Hooaja avaetapil Monte Carlos Ogier võidutses. Seejärel jättis ta Rootsi etapi vahele. Mehhikos oli ta aga taas parim. Järgmisena sõidetakse 20.-23. aprillini Horvaatia ralli. Seal on Ogier MM-sarja liidrina taas kohal.

„Minu isiklikust seisukohast on selle plaani kõige suuremaks puuduseks asjaolu, et keegi ei tea täpselt, kui paljudel rallidel Ogier lõpuks osaleb,“ sõnas praeguse olukorra kohta WRC-sarja promootor Simon Larkin.

MM-sarja üldseis Mehhiko ralli järel:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 56 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 53

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 52

4. Ott Tänak (M-Sport) 47

5. Elfyn Evans (Toyota) 44

6. Craig Breen (Hyundai) 19