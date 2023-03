Tenniselegend Chris Everti arvates sobib Serena mantel kolme mängija selga

68-aastane Evert kartis pärast Williamsi karjääri lõpetamist naiste tennise pärast, kuid on tänaseks veendunud, et tulevik on poolatari Iga Swiateki, valgvenelanna Arina Sabalenka ja Kasahstani esindava Jelena Rõbakina kätes - just neid kolme nime peab ta praegu naiste tennises „Suurde Kolmikusse“ kuuluvaks.

„Olen põnevil, sest meil on naiste tennises oma Federer, Nadal ja Djokovic olemas, ning me teame, kes need on: Iga, Arina ja Jelena,“ rääkis Evert Eurospordile.

„Ma näen neis kolmes rivaliteeti, mis võib olla väga huvitav. Kui Serena lõpetas, kartsime me: „Oh, jumal, naiste tennis on jamas, kust küll järgmine tšempion tuleb?“ Ma arvan, et me näeme juba, kust ta tuleb, kui neid just kolm tükki ei ole.“

Rõbakina alistas Swiateki tänavu Australian Openi kaheksandikfinaalis kahes setis, kaotades ise finaalis Sabalenkale kolmes setis.

Swiatek võitis veebruaris Doha WTA 500 turniiri, loovutades terve nädala peale vaid viis geimi. Indian Wellsi WTA 1000 turniiril kaotas Swiatek Rõbakinale poolfinaalis. Finaalis oli Rõbakina parem Sabalenkast.