VIDEO | Ivo Linna Ants Antsoni olümpiarõivastest: ma ei kujuta ette, kuidas ta sellega marssis

Antsoni 1964. aasta olümpiavõidust meeste 1500 m distantsil sai toona 14-aastane Linna aimu ajakirjanduse kaudu. „Sain Spordilehest teada, et Ants Antson läheb Innsbrucki olümpiale ning lugesin veel, kuidas ta enne seda treenis. Mingisuguseid jäähalle polnud, ta harjutas libedatel tänavatel, kus oli jääd. Pöörane mees! Me ei teadnud, mis päeval ta võistleb ja kuidas tal läheb, aga mingisuguse hilinemisega see uudis tuli raadiost, et ta võitis. See oli täielik šokk! Kiiruisutaja, eestlane? Ennekuulmatu lugu, täielik ime!“