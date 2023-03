KUULA | „Futboliit“: koondise Ungari esitus andis lootust. Mida Bayern ometi korraldab?

Saate esimeses osas räägitakse põhjalikult Eesti Premium liiga hooaja algusest – üllatustulemusi on esimese kolme vooru jooksul juhtunud tavatult palju. Mida nendest järeldada ja kes on olnud seni suurimad üllatajad?

Saate viimases osas heidetakse pilk Meistrite liiga veerandfinaalide loosile (28:30) ning pannakse paika värske Meistrite liiga power rankingsi edetabel. Põhjalikult räägitakse ka Müncheni Bayernis toimuvast – äsja saabusid klubist teated, et peatreener Julian Nagelsmannile on kinga antud, et teha ruumi Thomas Tuchelile. Miks otsustas Bayern sellisel hetkel lootsi vahetada ning mida see endaga kaasa võib tuua?