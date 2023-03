TÄNA DELFI TV-S | Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub veerandfinaalis Ventspilsiga

„Play-off’ides on eesmärk ja plaan lihtne - võita. Ventspils on viimasel ajal mänginud tõusude ja mõõnadega. Nad on saanud rumalaid kaotuseid, samas domineerisid ja lõpuks võitsid VEFi vastu. Nende mäng sõltub hästi palju tagamängijatest. Kui nad viskavad sisse, siis on kogu meeskond ohtlik. Peame suutma nende liidreid (Arturs) Ausejst ja (Ivan) Gandia-Rosat ohjata ega tohi lasta neil kontserti püsti panna. Ja mõistagi tuleb (Emmanuel) Wembi ja (Linards) Jaunzems ründelauast eemale hoida. Ventspilsil on küll kogemust rohkem, aga loodetavasti suudame oma taktika peale suruda ja ära kasutada välja võideldud koduväljaku eelise. Kuna tegemist on ikkagi esimese play-off’iga, siis ootame saali senise hooaja publikurekordit,“ sõnas Tartu Ülikool/Maks & Moorits abitreener Olari Narits.