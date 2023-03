TÄNA DELFI TV-S | Kalev/Cramo alustab play-off’i Ogre vastu

Paf Eesti-Läti korvpalliliiga on jõudnud play-off’ini. Avapäeval on kavas kahe veerandfinaali avakohtumised. Eesti klubidest põhihooajal parimat tulemust näidanud BC Kalev/Cramo läheb vastamisi BK Ogrega. Kell 19.00 Kalevi spordihallis algavast kohtumisest näeb otsepilti Delfi TV vahendusel. Ülekanne on nähtav Delfi kogupaketi tellijale.