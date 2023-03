Kaks väravat löönud Cristiano Ronaldo jätkab Portugali koondise ridades rekordite purustamist

Alates tänavusest talvest Saudi Araabias klubijalgpalli mängiv Ronaldo on nüüd Portugali koondise särgis väljakule jooksnud 197 korda. Tegemist on maailmarekordilise numbriga. Ühe mängu vähem on pidanud Kuveidi koondise praegune mängumees Bader Al-Mutawa.

Aastate jooksul on Ronaldo Portugali koondise eest löönud nüüd 120 väravat. Ka see number tähistab maailmarekordit. 2023. aastal olid need Ronaldo esimesteks väravateks Portugali koondises. Alates 2004. aastast on ta igal aastal löönud rahvusesinduse eest vähemalt ühe värava.