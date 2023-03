Agressorriigi esindajal käe surumata jätnud Ukraina tennisist on WTA-s pettunud

Kostjuk kaotas Miami WTA 1000 turniiri teises ringis venelannale Anastassija Potapovale (WTA 26.) 1 : 6, 3 : 6 ning jättis agressorriigi esindajal võrgu ääres käe surumata. Kostjuki puhul pole see alates täiemahulise sõja puhkemisest Ukrainas eelmise aasta veebruaris sugugi esmakordne.

Pressikonverentsil avaldas Kostjuk, et tema kaasmaalane Lesia Tsurenko olla selle kuu alguses palunud WTA juhatuse jutule pääsemist seoses tema loobumisvõiduga Indian Wellsis matšis valgevenelanna Arina Sabalenkaga. Tsurenko palvele pole aga tänaseni vastatud.

„Jah, me tahtsime juhatusega kohtumist, aga pole seda saanud. Ei mingit vastus, mitte midagi, lihtsalt vaikus. Kui see vestlus kunagi toimub, siis võime sellest rääkida. Enne kohtumist, ma leian, ei ole väga hea mõte avaldada, millest me seal rääkida tahame,“ sõnas Kostjuk.