SK Tapa saavutas meistrivõistlustel kindla võidu

Võõrustajate resultatiivseimaks oli täna Rail Ageni kaheksa väravaga. Külaliste poolt tabas Volodymyr Shcherban üheksal korral.



„Saime oma eesmärgi täna täidetud ning kaks punkti on tabelis juures. Kuna meil on võimalused veel oma kohta meistrisarjas parandada, siis on iga võit arvel. Arvestades, et mängisime eelmisel laupäeval Balti liigat, siis kartsime, et tänan matš võib oodatust raskemaks kujuneda, kuid õnneks kontrollisime olukorda ning saime isegi põhimeestele

puhkeaega anda. Loodetavasti jäi nüüd kõigil laupäevaseks veerandfinaaliks energiat sisse,“ olid SK Tapa vasakääre, Rail Ageni, esimesed kommentaarid pärast mängu.



Meeste meistrivõistluste kindla liidrina jätkab Põlva Serviti, neile järgnevad Viljandi HC, Mistra, Tapa, Kehra ning HC Tallinn.