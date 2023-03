Steinburg saavutas Lõuna-Aafrika Vabariigis paarilise ebaõnne kiuste neljanda koha

„Etapp oli taas hästi põnev. Väga ägedad rajad on siin. Uskumatu, et nii palju radu on ehitatud ja tehtud ning lausa lust on neid sõita,“ rääkis Steinburg. „Etapi ajal võitlesime taaskord tuulega. Proovisime nii palju kui võimalik vahetusi teha ja sõitsime ühtlaselt. Võrreldes teistega alustasime aeglasemalt, aga sõidu teises pooles saime väga palju naisi kätte. Täpselt kilomeeter enne lõppu lendas Monicale suur oks käiguvahetajasse nii, et sealt murdus tükk ära ja ta ei saanud enam sõita. Proovisin teda lükata, tõugata ja aidata, et kiiremini lõppu jõuda, kuid umbes 500 meetrit enne lõppu kukkus ta veel kuidagi õnnetult. Õnneks saime siiski läbi raskuste lõpuni.“