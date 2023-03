Jelena Välbe: Venemaa ei ole Ukrainale kallale tunginud

Endine tippsuusataja Välbe on Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema administratsiooni kindel toetaja. Selles pole midagi uut, kirjutab Ilta-Sanomat. Uus on aga see, et Välbe viimase avalduse kohaselt ei ole Venemaa Ukrainat rünnanud.

„Me ei sõdi Ukraina vastu. Ukrainat ei ole keegi rünnanud,“ väitis Välbe Venemaa veebilehele Sports.ru.

Venemaa jõhkra sõjategevuse tõttu on nende murdmaasuusatajad rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud juba alates eelmise aasta kevadest. Rahvusvaheline suusaliit FIS kaalub aga sarnaselt teistele spordialaliitudele võistluskeelu tühistamist. Ühe võimalusena nähakse, et Venemaa sportlased võiks esineda neutraalse lipu all. Võimalik, et Venemaa sportlastel tuleb enne võistlustele pääsemist allkirjastada ka avaldus, kus mõistetakse Putini sõjategevus hukka.

Välbe sõnul ei hakka ükski venelane sellist paberit allkirjastama. „Ma arvan, et peaksime olema oma presidendi taga. Ma ei paku seda [allkirjastamise] võimalust ühelegi oma sportlasele. Arvan ka, et sportlaste neutraalne staatus meid ei rahulda,“ ütles Välbe, kes rõhutas, et ei saa üldse aru, miks Venemaa sportlased on võistluskeelu all.