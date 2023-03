Hooaega kohutavalt alustanud McLarenis hakkasid pead lendama

Hooaega väga kahvatult alustanud McLaren on otsustanud oma meeskonna juhtkonda muuta. Ühe tehnikadirektori asemel hakkab edaspidi tiimijuht Andrea Stellale aru andma kolm inimest. Need on siiani aerodünaamika eest vastutanud direktor Peter Prodromou, inseneriosakonna boss Neil Houldey ja Ferrarist McLarenisse siirduv David Sanchez.