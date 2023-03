DELFI VIDEO | Heiki Nabi: kui tarku valikuid teha, on kõrge koht MMil võimalik

„Täna minu tase tippmaadlust teha oleks kolm minutit. Arvan, et pool matši suudan ära kesta. Aga kolm on veel vaja maadelda ning kui järgmisel kolmel minutil jalad ja käed täis on ja hingamine ei tule järgi, siis on selge, et see matši kaotus võib tulla kiire,“ sõnas Nabi oma hetkevormi kirjeldades.

Siiski usub Nabi, et ta on valmis MMil võitlema esiviisiku koha eest, mis tagaks ka Pariisi olümpia pääsme. „Usun, et see on võimalik. Tean, et see on väga raske tee. Kui suudan teha tarku valikuid ja terveks jääda ja koormused ära kannatada, siis on see võimalik,“ rääkis Nabi.